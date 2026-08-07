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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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07.08.2026 12:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag mit roter Tendenz

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Georg Fischer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 53,05 CHF abwärts.

Georg Fischer
53.01 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 53,05 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'569 Punkten notiert. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 52,85 CHF. Mit einem Wert von 53,25 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18'034 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 66,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

In der Georg Fischer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,75 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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