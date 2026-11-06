Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagvormittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 56,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'757 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 56,60 CHF. Mit einem Wert von 57,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'602 Georg Fischer-Aktien.

Bei 59,70 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Mit einem Kursverlust von 31,75 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,84 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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