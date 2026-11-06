|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.11.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagvormittag leichter
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 56,70 CHF nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 56,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'757 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 56,60 CHF. Mit einem Wert von 57,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'602 Georg Fischer-Aktien.
Bei 59,70 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Mit einem Kursverlust von 31,75 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,84 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie
Georg Fischer-Aktie in Rot: Ton Büchner als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen
GF-Aktie: Verkauf von Precicast-Gruppe abgeschlossen
GF-Aktie fester: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Georg Fischer am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.