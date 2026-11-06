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06.11.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer fällt am Nachmittag
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 56,50 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 56,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'742 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Georg Fischer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,25 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 59'922 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Am 30.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 5,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,50 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.
Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,84 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 06.11.2026
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