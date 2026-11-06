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06.11.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 56,85 CHF ab.
Die Georg Fischer-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 56,85 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'613 Punkten realisiert. Bei 56,60 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 57,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 40'586 Stück.
Am 30.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 59,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 4,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 31,93 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 06.11.2026
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