Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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06.10.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag gefragt
Die Aktie von Georg Fischer zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 58,20 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 58,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'617 Punkten notiert. Bei 58,50 CHF erreichte die Georg Fischer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 58,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 3'118 Aktien.
Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,65 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 33,51 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,88 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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