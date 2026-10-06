Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 58,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'549 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Georg Fischer-Aktie bei 59,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 58,30 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31'565 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,65 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 34,18 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,88 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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