Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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05.10.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer schiebt sich am Montagvormittag vor
Die Aktie von Georg Fischer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Georg Fischer-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 57,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'452 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Georg Fischer-Aktie sogar auf 57,80 CHF. Bei 57,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 3'785 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,65 CHF. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,85 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,70 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 49,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Georg Fischer 1,35 CHF aus.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Georg Fischer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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