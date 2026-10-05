Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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05.10.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer macht am Montagnachmittag Boden gut
Die Aktie von Georg Fischer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 57,75 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 57,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'466 Punkten notiert. Bei 58,15 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,65 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 30'776 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 64,65 CHF erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 11,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,99 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.
Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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