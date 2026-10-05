Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagmittag ohne grosse Veränderung

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 57,60 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'483 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Georg Fischer-Aktie sogar auf 57,85 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bisher bei 57,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 57,65 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 15'844 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,65 CHF. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 12,24 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Georg Fischer-Aktie 32,81 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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