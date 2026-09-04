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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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04.09.2026 09:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 55,65 CHF.

Georg Fischer
55.66 CHF 0.33%
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Um 09:28 Uhr ging es für die Georg Fischer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 55,65 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'231 Punkten steht. In der Spitze fiel die Georg Fischer-Aktie bis auf 55,65 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 56,00 CHF. Zuletzt wechselten 20'866 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,10 CHF erreichte der Titel am 10.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 18,78 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,70 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 43,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,88 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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