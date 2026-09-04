Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagnachmittag stabil

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 55,85 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'215 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Georg Fischer-Aktie bei 56,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 56,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 61'565 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,10 CHF erreichte der Titel am 10.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Georg Fischer-Aktie 18,35 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,71 Prozent.

Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,88 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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