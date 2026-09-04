Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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04.09.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag stabil
Die Aktie von Georg Fischer hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Georg Fischer-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 55,90 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 55,90 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'218 Punkten tendiert. Bei 56,30 CHF erreichte die Georg Fischer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Georg Fischer-Aktie bei 55,65 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 32'149 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,10 CHF) erklomm das Papier am 10.09.2025. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 18,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,70 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 44,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Georg Fischer 1,35 CHF aus.
Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Georg Fischer möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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