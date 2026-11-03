Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verbilligt sich am Vormittag

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 56,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'815 Punkten steht. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,05 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'651 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 5,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,70 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 45,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,38 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,83 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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