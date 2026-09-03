Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagvormittag behauptet

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 55,15 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'172 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bei 55,30 CHF. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 55,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'588 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,10 CHF. 19,85 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,83 Prozent.

Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Experten taxieren den Georg Fischer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,88 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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