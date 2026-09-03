Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer behauptet sich am Nachmittag

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 55,25 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'195 Punkten tendiert. Bei 55,45 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Georg Fischer-Aktie bei 54,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 76'056 Stück.

Am 10.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,95 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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