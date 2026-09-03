Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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03.09.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag Verlust reich
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Georg Fischer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 55,10 CHF ab.
Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 55,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'193 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Georg Fischer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,60 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,20 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46'322 Stück gehandelt.
Bei 66,10 CHF markierte der Titel am 10.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 19,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 42,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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