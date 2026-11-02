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02.11.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag im Minusbereich
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 56,40 CHF abwärts.
Die Georg Fischer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 56,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'744 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 56,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,65 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'428 Georg Fischer-Aktien.
Am 30.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 59,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 5,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 38,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 45,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,38 CHF belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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