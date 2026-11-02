Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag im Minusbereich

Die Georg Fischer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 56,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'744 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 56,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,65 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'428 Georg Fischer-Aktien.

Am 30.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 59,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 5,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 38,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 45,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,38 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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