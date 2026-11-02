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02.11.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Georg Fischer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 56,95 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 56,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'839 Punkten steht. In der Spitze gewann die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,65 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 32'800 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,70 CHF) erklomm das Papier am 30.09.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Georg Fischer-Aktie somit 4,61 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,70 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 32,05 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,38 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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