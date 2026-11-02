Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 56,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'839 Punkten steht. In der Spitze gewann die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,65 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 32'800 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,70 CHF) erklomm das Papier am 30.09.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Georg Fischer-Aktie somit 4,61 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,70 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 32,05 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,38 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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