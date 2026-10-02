Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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02.10.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Georg Fischer. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 57,85 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Georg Fischer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 57,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'342 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Georg Fischer-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,85 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 57,45 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'304 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 64,65 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,70 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Georg Fischer möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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