Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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02.10.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 57,50 CHF zu.
Die Georg Fischer-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 57,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'438 Punkten steht. In der Spitze gewann die Georg Fischer-Aktie bis auf 58,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,45 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 35'018 Georg Fischer-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 64,65 CHF erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Georg Fischer-Aktie 12,43 Prozent zulegen. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 32,70 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,88 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 02.10.2026
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