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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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02.10.2026 12:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer legt am Mittag zu

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer legt am Mittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Georg Fischer. Das Papier von Georg Fischer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 57,65 CHF.

Georg Fischer
57.28 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 57,65 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'406 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Georg Fischer-Aktie bei 58,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,45 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'821 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,65 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Georg Fischer-Aktie 12,14 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 48,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.

Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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