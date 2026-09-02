Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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02.09.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 54,80 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 54,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'145 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 54,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,70 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'883 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 66,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 20,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,38 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Georg Fischer möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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