Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Vormittag südwärts

Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 54,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'145 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 54,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,70 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'883 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 66,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 20,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,38 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Georg Fischer möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie

Georg Fischer-Aktie beflügelt: Zuwachs bei Umsatz und Auftragseingang

Georg Fischer-Aktie steigt: Verkauf von Turbinen- und Luftfahrtgiesserei an CPP

SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Georg Fischer-Dividende