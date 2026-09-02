Georg Fischer Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Georg Fischer

Die Georg Fischer-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 54,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'091 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 54,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 54,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 24'397 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,70 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 29,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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