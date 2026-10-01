Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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01.10.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 58,85 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Georg Fischer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 58,85 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'456 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 58,85 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 59,00 CHF. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 3'627 Aktien.
Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,65 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,86 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 34,24 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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