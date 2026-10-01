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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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01.10.2026 16:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 57,70 CHF nach.

Georg Fischer
57.76 CHF -2.20%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Georg Fischer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 57,70 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'393 Punkten steht. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,60 CHF ab. Bei 59,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 86'506 Georg Fischer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 64,65 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 49,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.

Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten taxieren den Georg Fischer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,88 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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