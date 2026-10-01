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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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01.10.2026 12:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagmittag Verlust reich

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagmittag Verlust reich

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 58,55 CHF ab.

Georg Fischer
57.76 CHF -2.20%
Kaufen Verkaufen

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 58,55 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'385 Punkten realisiert. Bei 58,20 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 40'143 Stück.

Bei 64,65 CHF erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 51,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 19.76 S4BF7U
Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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