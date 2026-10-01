Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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01.10.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagmittag Verlust reich
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 58,55 CHF ab.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 58,55 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'385 Punkten realisiert. Bei 58,20 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 40'143 Stück.
Bei 64,65 CHF erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 51,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.