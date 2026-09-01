Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 55,75 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'152 Punkten steht. In der Spitze büsste die Georg Fischer-Aktie bis auf 55,60 CHF ein. Bei 56,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'673 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,10 CHF erreichte der Titel am 10.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,57 Prozent. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 30,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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