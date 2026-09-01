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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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01.09.2026 16:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 3,1 Prozent auf 54,35 CHF ab.

Georg Fischer
54.40 CHF -2.87%
Kaufen Verkaufen

Die Georg Fischer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,1 Prozent auf 54,35 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Georg Fischer-Aktie bei 54,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 71'186 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2025 markierte das Papier bei 66,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 28,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.

Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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