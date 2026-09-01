Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagmittag im Minus

Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 54,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'026 Punkten notiert. Bei 54,35 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 56,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43'308 Stück gehandelt.

Am 10.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 17,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Georg Fischer 1,35 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Georg Fischer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,88 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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