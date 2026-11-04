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04.11.2026 06:29:04
Georg Stausberg übernimmt per sofort die Führung des Rieter-Konzerns als CEO Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Rieter AG / Schlagwort(e): Personalie
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Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
Ende der Adhoc-Mitteilung
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2427918 04.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
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04.11.26
|Georg Stausberg takes over as CEO of the Rieter Group with immediate effect Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR (EQS Group)
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04.11.26
|Georg Stausberg übernimmt per sofort die Führung des Rieter-Konzerns als CEO Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (EQS Group)
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30.10.26
|SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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29.10.26
|SIX-Handel: SPI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
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29.10.26
|Gewinne in Zürich: SPI notiert im Plus (finanzen.ch)
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29.10.26
|Optimismus in Zürich: So performt der SPI am Mittag (finanzen.ch)
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28.10.26
|Rieter-Aktie schwächer: Ziele für laufendes Geschäftsjahr gesenkt (AWP)
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28.10.26
|Rieter Investor Update 2026 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (EQS Group)
Analysen zu Rieter AG (N)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rieter am 04.11.2026
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Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien ist die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.