Georg Fischer will Aktien splitten und leichter handelbar machen

Schaffhausen (awp) - Der Industriekonzern Georg Fischer will seine vom absoluten Preis her gesehen schwere Aktie leichter handelbar machen. Die Aktien soll entsprechend per Ende April 2022 im Verhältnis 1:20 gesplittet werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Neu wären dann gut 82 Millionen Aktien mit einem Nennwert von je 5 Rappen ausstehend.

Der Split soll den Handel mit der Aktie, die am Berichtstag nach guten Zahlen kurz nach Eröffnung mit einem Plus von 2,7 Prozent bei 1121 Franken notiert, auch für Kleinanleger erleichtern, so die Begründung für den geplanten Schritt.

Der erste Handelstag der gesplitteten Aktien ist für Ende April bzw. nach Auszahlung der Dividende geplant.

cf/uh