Georg Fischer übernimmt Mehrheit an Corys Piping Systems in Dubai

Schaffhausen (awp) - Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) ist trotz der laufenden Grossübernahme der finnischen Uponor weiter auf Einkaufstour. Die Division Piping System übernimmt eine Mehrheit an der Corys Piping Systems LLC mit Sitz in Dubai.

Konkret kauft GF 51 Prozent am Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie die Schaffhauser am Donnerstag mitteilten. Mit dem neuen Joint Venture "GF Corys" entstehe ein führendes Unternehmen für Premium-Durchflusslösungen in allen relevanten Segmenten der Region.

Corys Piping Systems (CPS) wurde 1977 gegründet und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 80 Millionen Franken, teilte GF weiter mit. Die beiden Unternehmen sind den Angaben zu Folge schon seit einigen Jahren Partner. Das aktuelle Führungsteam von CPS bleibe an Bord. GF Corys wird künftig rund 450 Mitarbeiter beschäftigen.

GF sieht die Akquisition im Einklang mit der Strategie der Division Piping Systems, die globale Präsenz in Regionen mit einem grossen und wachsenden Markt zu stärken. Ein Kaufpreis wird nicht genannt.

Bekanntlich steht GF auch kurz vor dem Abschluss einer weitaus grösseren Übernahme. Am Vorabend gab das Unternehmen bekannt, nach Ablauf der Angebotsfrist für die finnische Uponor gemäss provisorischem Ergebnis 92,0 Prozent der Aktien zu halten. Für Uponor gibt Georg Fischer mehr als 2 Milliarden Franken aus.

