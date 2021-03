Georg Fischer setzt sich mit "Strategie 2025" neue Ziele

Schaffhausen (awp) - Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) hat sich für die eben angelaufene neue Strategieperiode bis ins Jahr 2025 neue Ziele gesetzt. So soll das profitable Wachstums mit nachhaltigen Innovationen beschleunigt werden.

Die "Strategie 2025" baue auf dem vielversprechenden Weg der letzten fünf Jahr auf, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das raschere Wachstum soll über eine Beschleunigung bei der Entwicklung von Produkten und Lösungen durch die effiziente Nutzung der Ressourcen und die enge Zusammenarbeit mit den Kunden erreicht werden.

Die grössten Division Piping Systems etwa will automatisierte Lösungen für die Reduktion von Wasserverlusten oder für sichere Hygieneprozesse entwickeln, und die Maschinenbausparte fokussiert sich auf die Integration von intelligenten Multi-Technologie-Prozessen.

Als weitere strategische Eckpfeiler neben dem "profitablen Wachstum" nennt GF die Steigerung der Robustheit sowie die Entwicklung hin zu einer Leistungs- und Lernkultur.

Finanziell gesehen strebt das Unternehmen in der neuen Periode eine operative Gewinnmarge im Bereich von 9 bis 11 Prozent an sowie eine Rendite auf dem eingesetzten Kapital (ROIC) von 20 bis 22 Prozent. Organisch soll bis dann der Umsatz auf 4,4 Milliarden Franken ansteigen, was gegenüber dem Niveau von 2020 (3,18 Mrd) einem Anstieg um etwa 38 Prozent gleichkäme. Das obere Ende des angestrebten Umsatzes liegt bei 5 Milliarden, dazu bräuchte es dann allerdings noch Akquisitionen. Solche strebt Georg Fischer insbesondere für Wachstumsmärkte an.

Bisher lauteten die finanzielle Mittelfristziele auf 9 bis 10 Prozent für die operative Gewinnmarge sowie von 20 bis 24 Prozent für die Rendite auf dem eingesetzten Kapital. Das Umsatzwachstum über die Zyklen sollte im Bereich von 3 bis 5 liegen.

Der Umsatzanteil der grössten und mit einer EBIT-Marge von 11,3 Prozent im vergangenen Jahr gleichzeitig rentabelsten Division Piping Systems soll auch künftig mindestens 50 Prozent betragen.

Weiter nimmt sich das Unternehmen vor, mit seinen drei Divisionen künftig beim Thema Nachhaltigkeit eine führende Position einzunehmen. Es gehe bei diesem Thema nicht nur darum, das Richtige zu tun, sondern es sei auch eine konkrete Möglichkeit zur Umgestaltung der Industrie und zum Antrieb des profitablen Wachstums. GF sieht etwa die Leichtbau-Gussteile der Division Casting durch ihre Gewichtsersparnisse als Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen oder die Rohrleitungssysteme von Piping Systems als Hilfe zur Vermeidung von Wasserverlusten.

