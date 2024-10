Zürich (awp) -

Georg-Fischer-Aktien nach Strategiewechsel im Steigflug

Die Aktien des Schweizer Industriekonzerns Georg Fischer (GF) notieren am Mittwoch massiv im Plus. Der traditionsreiche Industriekonzern krempelt das Unternehmen komplett um und fokussiert sich künftig auf das Geschäft mit Flüssigkeiten, was auch bei Analysten gut ankommt.

Die GF-Aktie notiert um 10.25 Uhr mit einem Plus von 13,8 Prozent bei 62,95 Franken. Der Gesamtmarkt liegt gemessen am SPI leicht im Minus.

Bei Vontobel zeigt man sich positiv eingestellt gegenüber den Veränderungen. Mit dem Fokus auf Water and Flow Solutions bündle GF "seine Stärken in einem attraktiven Bereich" und die Vereinfachung des Geschäftsmodells schärfe das Profil. Zudem erscheine der Transaktionswert für den Verkauf des Maschinenbaugeschäfts "auf den ersten Blick angemessen". Ausserdem trete die Reduzierung der Guidance angesichts der gedämpften Wirtschaftslage in den Hintergrund und sei nicht "ganz überraschend".

Mit dem Schritt folge GF den "langjährigen Wünschen der Investoren nach einer klaren Fokussierung", heisst es bei der ZKB. Die Kantonalbank hat am Verkaufspreis ebenfalls "nichts auszusetzen". Man sehe indes eine Herausforderung beim Verkauf von GF Casting Solutions.

