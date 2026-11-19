|Personal-Update
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19.11.2026 09:25:36
Georg Fischer-Aktie springt an: Industriekonzern schlägt Jean-Christophe Deslarzes für Verwaltungsrat vor
Georg Fischer schlägt Jean-Christophe Deslarzes zur Wahl in den Verwaltungsrat vor.
Der 63-jährige Schweizer ist derzeit Verwaltungsratspräsident der Adecco Group und von Constellium. Er verfügt über internationale Führungserfahrung in den Bereichen Transformation, Produktion und Personalwesen. Zudem bringt er Erfahrung in der Unternehmensführung und -kontrolle mit.
Deslarzes war unter anderem Personalchef und Konzernleitungsmitglied bei Alcan, Carrefour und ABB. Bei Rio Tinto leitete er das Geschäft mit weiterverarbeiteten Aluminiumprodukten.
Bereits seit Oktober ist bekannt, dass Ton Büchner an der Generalversammlung 2027 als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen werden soll. Er soll Yves Serra ablösen. Serra tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.Die Georg Fischer-Aktie legt im Schweizer Handel zeitweise um 1,84 Prozent zu auf 58,15 Franken.
awp-robot/cf
Schaffhausen (awp)
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