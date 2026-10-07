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07.10.2026 09:27:37
Georg Fischer-Aktie in Rot: Ton Büchner als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen
Georg Fischer will Ton Büchner an der Generalversammlung vom 14. April 2027 zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats wählen lassen.
Serra tritt an der Generalversammlung 2027 nicht mehr zur Wiederwahl an. Grund dafür ist das Erreichen der Altersgrenze. Der bisherige Präsident ist seit mehr als 35 Jahren für den Industriekonzern tätig. Er war von 2008 bis 2019 Konzernchef und ist seit 2020 Verwaltungsratspräsident.
Der designierte Büchner sitzt seit April 2026 im Verwaltungsrat von Georg Fischer. Der Schweizer und Niederländer ist seit 2020 Präsident des Verwaltungsrats von Swiss Prime Site und seit 2016 Verwaltungsrat von Novartis. Zuvor war Büchner von 2012 bis 2017 Konzernchef von Akzonobel. Von 2007 bis 2011 leitete er Sulzer als Konzernchef.Für die Georg Fischer-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise um 0,51 Prozent nach unten auf 58,65 Franken.
awp-robot/ls
Schaffhausen (awp)
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