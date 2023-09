Georg Fischer-Aktie gibt Gewinne ab: Georg Fischer passt Angebotspreis für Uponor wegen Dividende an

Neu betrage das Angebot je Aktie 28,50 Euro, teilte GF am Freitag mit.

Zuvor hatte GF 28,85 Euro je Uponor-Aktie geboten und das Angebot bis zum 31. Oktober 2023 verlängert. Da Uponor nun den zweiten Teil der Dividende in Höhe 0,35 Euro je Aktie ausschüttet, wird der Angebotspreis entsprechend reduziert. Dies war zuvor in den Bedingungen so festgelegt worden.

Die erste Rate der Dividende (0,34 Euro) war bereits Ende März ausgezahlt worden. Alle Aktionäre, die ihre Uponor-Aktien bereits angedient haben, erhielten den angepassten Angebotspreis, wenn das Übernahmeangebot abgeschlossen werde.

Aktien von Georg Fischer gewannen am Freitag an der SIX zunächst, drehten dann jedoch und verlieren nun zeitweise 0,72 Prozent auf 55,40 Schweizer Franken.

dm/ra

Schaffhausen (awp)