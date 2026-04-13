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Georg Fischer-Aktie fester: Grossauftrag in Brasilien an Land gezogen
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Grossauftrag 13.04.2026 11:03:00

Georg Fischer-Aktie fester: Grossauftrag in Brasilien an Land gezogen

Georg Fischer-Aktie fester: Grossauftrag in Brasilien an Land gezogen

Georg Fischer hat einen Auftrag im Wert von rund 100 Millionen Franken von Sabesp, dem führenden Wasser- und Abwasserunternehmen Brasiliens, erhalten.

Der Industriekonzern liefert in den kommenden 24 Monaten Produkte und Lösungen zur Modernisierung der Wasserversorgungsnetze im Bundesstaat Sao Paulo.

Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, handelt es sich um den grössten Infrastrukturauftrag in der Geschichte von Georg Fischer. Mit dem Vertrag liefert der Spezialist für den Transport von Wasser Polyethylenrohre zur Erneuerung der Verteilnetze. Sabesp versorgt rund 28 Millionen Menschen in 375 Gemeinden.

Die Georg Fischer-Aktie gewinnt an der SIX stellenweise 0,85 Prozent auf 42,75 Franken.

awp-robot/rw

Schaffhausen (awp)

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Georg Fischer-Aktie etwas leichter: Christopher Guerin soll in den Verwaltungsrat einziehen

Bildquelle: Georg Fischer AG
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Long 12’273.79 13.88 STABXU
Long 11’749.52 8.94 S79B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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