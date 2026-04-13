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13.04.2026 11:03:00
Georg Fischer-Aktie fester: Grossauftrag in Brasilien an Land gezogen
Georg Fischer hat einen Auftrag im Wert von rund 100 Millionen Franken von Sabesp, dem führenden Wasser- und Abwasserunternehmen Brasiliens, erhalten.
Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, handelt es sich um den grössten Infrastrukturauftrag in der Geschichte von Georg Fischer. Mit dem Vertrag liefert der Spezialist für den Transport von Wasser Polyethylenrohre zur Erneuerung der Verteilnetze. Sabesp versorgt rund 28 Millionen Menschen in 375 Gemeinden.
Die Georg Fischer-Aktie gewinnt an der SIX stellenweise 0,85 Prozent auf 42,75 Franken.
awp-robot/rw
Schaffhausen (awp)
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