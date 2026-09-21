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21.09.2026 09:38:00
Georg-Fischer-Aktie fest: Lorraine Frega übernimmt Führung von Building Flow Solutions
Georg Fischer besetzt die Führung seiner Division Building Flow Solutions neu: Lorraine Frega wechselt von Michelin zum Schweizer Industriekonzern.
Frega wechselt laut den Angaben von Michelin zum Schaffhauser Industriekonzern. Dort gehörte sie seit 2021 der Konzernleitung an und verantwortete mehrere globale Geschäftsbereiche.
Frega folgt auf Andreas Müller
Sie folgt auf Konzernchef Andreas Muller, der die Division seit März 2026 interimistisch geführt hatte. Mit der Ernennung will der Spezialist für den Transport von Wasser und anderen Flüssigkeiten das Wachstum der Sparte vorantreiben und die Kundennähe stärken.
Vor Michelin war Frega unter anderem bei Shanghai Winner Environmental Technologies, Global Water Development Partners und Veolia Water tätig. Sie ist französische Staatsbürgerin und lebt in der Schweiz.
Die GF-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,27 Prozent auf 55,45 CHF.
Schaffhausen (awp)
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