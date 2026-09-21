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Personalie 21.09.2026 09:38:00

Georg-Fischer-Aktie fest: Lorraine Frega übernimmt Führung von Building Flow Solutions

Georg-Fischer-Aktie fest: Lorraine Frega übernimmt Führung von Building Flow Solutions

Georg Fischer besetzt die Führung seiner Division Building Flow Solutions neu: Lorraine Frega wechselt von Michelin zum Schweizer Industriekonzern.

Georg Fischer hat Lorraine Frega zur Präsidentin der Division Building Flow Solutions und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Sie tritt die Funktion am 18. November 2026 an, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Frega wechselt laut den Angaben von Michelin zum Schaffhauser Industriekonzern. Dort gehörte sie seit 2021 der Konzernleitung an und verantwortete mehrere globale Geschäftsbereiche.

Frega folgt auf Andreas Müller

Sie folgt auf Konzernchef Andreas Muller, der die Division seit März 2026 interimistisch geführt hatte. Mit der Ernennung will der Spezialist für den Transport von Wasser und anderen Flüssigkeiten das Wachstum der Sparte vorantreiben und die Kundennähe stärken.

Vor Michelin war Frega unter anderem bei Shanghai Winner Environmental Technologies, Global Water Development Partners und Veolia Water tätig. Sie ist französische Staatsbürgerin und lebt in der Schweiz.

Die GF-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,27 Prozent auf 55,45 CHF.

Schaffhausen (awp)

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Short 14’675.59 14.00 SJUBNU
Short 15’240.48 9.00 S7BCRU
SMI-Kurs: 13’880.63 21.09.2026 09:52:28
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Long 12’985.21 13.93 S95BFU
Long 12’436.02 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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