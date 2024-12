Georg Firscher-Aktie volatil: GF übernimmt Traisen-Giesserei

Zuvor war GF zusammen mit dem österreichischen Unternehmen Voestalpine am Standort tätig. Finanzielle Details werden in der Mitteilung vom Dienstag nicht genannt.

Der Standort Traisen sei seit über einem Jahrhundert ein zentraler Bestandteil der Identität von GF. Ursprünglich auf Stahlprodukte spezialisiert habe man in Traisen das Angebot schrittweise auf Rohrfittings umgestellt.

Im Jahr 1973 habe dann Voestalpine die Produktionsstätte übernommen. GF ist den Angaben nach seit 1990 mit einem Anteil von 51 Prozent an der Fittings Traisen GmbH beteiligt. In Partnerschaft mit Voestalpine sei das Unternehmen später in Georg Fischer Fittings GmbH (GFF) umbenannt worden.

Die Georg Fischer-Aktie zeigt sich an der SIX am späten Mittag wieder 0,21 Prozent tiefer bei 70,20 Franken.

Zürich (awp)

