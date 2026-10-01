Geopulse Exploration legte Quartalsergebnis vor

Geopulse Exploration präsentierte in der am 29.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Geopulse Exploration 1.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch