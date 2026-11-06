GeoPark: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GeoPark hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 149.98 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 411.84 ARS erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.84 Prozent auf 174.23 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166.18 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch