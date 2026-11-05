GeoPark stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GeoPark hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.310 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 116.2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 125.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch