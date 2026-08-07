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07.08.2026 06:37:00
GeoPark stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GeoPark lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 309.96 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal -229.750 ARS je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GeoPark in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46.75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 201.93 Milliarden ARS im Vergleich zu 137.60 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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