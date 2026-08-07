GeoPark gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GeoPark hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.22 USD. Im Vorjahresviertel hatte GeoPark -0.200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 143.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 119.8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch