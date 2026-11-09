GEOMATEC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GEOMATEC lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 25.78 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GEOMATEC 16.45 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat GEOMATEC mit einem Umsatz von insgesamt 1.64 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 28.32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch