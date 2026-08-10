GEOMATEC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GEOMATEC lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16.38 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 19.98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.42 Milliarden JPY gegenüber 1.36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch