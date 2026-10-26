Geojit BNP Paribas Financial Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Geojit BNP Paribas Financial Services hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.59 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.800 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Geojit BNP Paribas Financial Services 1.71 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.73 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch