Geodrill gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Geodrill hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.040 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Geodrill im vergangenen Quartal 77.2 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geodrill 53.7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch