Geodrill: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Geodrill hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 69.7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch